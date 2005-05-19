Красногорская (Гусева) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красногорская (Гусева) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1941

Дата смерти

19.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

1918 г.р.

Дети

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1971 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941

Отец: Гусев Василий

Мать: Гусева Фаина Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
23.08.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
08.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1971

Сын: Красногорский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич

Смерть
19.05.2005
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