Красногорская (Гусева) Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1941
Дата смерти19.05.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1941
Отец: Гусев Василий
Мать: Гусева Фаина Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1960
Рождение ребёнка
23.08.1962
Рождение ребёнка
08.11.1964
Рождение ребёнка
14.01.1967
Рождение ребёнка
24.10.1971
Сын: Красногорский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Красногорский Сергей Николаевич
Смерть
19.05.2005