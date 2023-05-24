Сёмина Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1926
Дочь: Дудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Сёмин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.05.1948
Дочь: Комогорова (Сёмина) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сёмин Алексей Михайлович
Смерть
Неизвестно