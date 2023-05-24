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Сёмина Надежда Михайловна

Место рождения

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1926

Дочь: Дудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Сёмин Алексей Михайлович

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.05.1948

Дочь: Комогорова (Сёмина) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сёмин Алексей Михайлович

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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