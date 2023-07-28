Сёмин Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1926
Дочь: Дудушкина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Сёмина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1948
Дочь: Комогорова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сёмина Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно