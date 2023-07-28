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Сёмин Алексей Михайлович

Место рождения

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
04.03.1926

Дочь: Дудушкина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Сёмина Надежда Михайловна

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.05.1948

Дочь: Комогорова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сёмина Надежда Михайловна

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно