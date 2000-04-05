Дудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна

Дудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

04.03.1926

Дата смерти

05.04.2000

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926

Отец: Сёмин Алексей Михайлович

Мать: Сёмина Надежда Михайловна

Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
09.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.05.1954

Сын: Сёмин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.05.1956

Дочь: Доронина (Сёмина) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.12.1957

Дочь: Храмцова (Сёмина) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.04.1962

Дочь: Дудушкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.01.1967

Дочь: Иванова (Дудушкина) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович

Новокомогоровка, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.04.2000

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