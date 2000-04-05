Дудушкина (Сёмина) Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.03.1926
Дата смерти05.04.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1926
Рождение ребёнка
09.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1954
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1956
Дочь: Доронина (Сёмина) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1957
Дочь: Храмцова (Сёмина) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
11.04.1962
Дочь: Дудушкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.01.1967
Дочь: Иванова (Дудушкина) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Дудушкин Василий Иванович
Новокомогоровка, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
05.04.2000