Сёмин Леонид Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1954
Дата смерти25.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954
Рождение ребёнка
02.11.1978
Дочь: Сёмина Ольга Леонидовна
Мать ребёнка: Сёмина Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
17.03.1981
Мать ребёнка: Сёмина Валентина Леонидовна
Рождение ребёнка
08.07.1988
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.2000