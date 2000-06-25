Сёмин Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСёмин Леонид Васильевич

Сёмин Леонид Васильевич

Место рождения

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

23.05.1954

Дата смерти

25.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954

Отец: Дудушкин Василий Иванович

Мать: Дудушкина Ольга Алексеевна

Галаево, Кетовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.11.1978

Дочь: Сёмина Ольга Леонидовна

Мать ребёнка: Сёмина Валентина Леонидовна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
17.03.1981

Сын: Сёмин Евгений Леонидович

Мать ребёнка: Сёмина Валентина Леонидовна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
08.07.1988

Сын: Рогов Виталий Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Курган, город Курган, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сёмина Валентина Леонидовна

Смерть
25.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close