село Вышелей, село Вышелей, Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Вышелей

Городищенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Богданова П. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Ермошкина С. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Кудашева А. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Панькина П. М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Фролова М. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 6.
Сельскохозяйственная перепись с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2643.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Советкина Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 5.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
215Вашелей (Вышелей), с. каз.при рч. Иванырсе и руч. Вышелейке.2025223834868Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Вашилейская волость
88. Вашилей (Вашелей), село бывшее государственное, при речке Иванырсе, дворов 323, жителей 1770, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Вашилейская волость
село Вашилей

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Городищенский район
47792Вышелейсело53°26'45°29'N-38-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Верхнешкафтинский сельсовет
56618404106с Вышелейсело
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