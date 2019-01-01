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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Богданова П. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 1 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Ермошкина С. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2 Показать все
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Кудашева А. С. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Панькина П. М. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда Фролова М. В. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 6.
Сельскохозяйственная перепись с. Вышилей Вышилейской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2643.
Подворная перепись хозяйства с. Вышилей Вышилейской волости Советкина Е. 1912–1913 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 5.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
215Вашелей (Вышелей), с. каз.при рч. Иванырсе и руч. Вышелейке.2025223834868Церковь православная 1. Базар. Завод поташный.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
88. Вашилей (Вашелей), село бывшее государственное, при речке Иванырсе, дворов 323, жителей 1770, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Вашилей
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47792Вышелейсело53°26'45°29'N-38-091
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Городищенский муниципальный район, Сельское поселение Верхнешкафтинский сельсовет
56618404106с Вышелейсело