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Розов Николай Львович

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Розов Лев Федорович

Мать: Розова Евдокия Лазаревна

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Образование
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Розова Еротиида Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Розов Степан Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Розова Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Розов Лев Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1813

Сын: Розов Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Розов Арсений Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Работа или профессия
1834
Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Священник Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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