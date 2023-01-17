Розов Николай Львович
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Розов Лев Федорович
Мать: Розова Евдокия Лазаревна
Образование
1795
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Розова Еротиида Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Розова Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Розов Лев Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Розов Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1834
Священник Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда.
Смерть
Неизвестно