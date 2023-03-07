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Розова Евдокия Лазаревна

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Новогородская Ирина Львовна

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Розова Маремьяна Львовна

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Возимская Екатерина Львовна

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Розов Николай Львович

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1779

Сын: Розов Яков Львович

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Розова Александра Львовна

Отец ребёнка: Розов Лев Федорович

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Лев Федорович

Смерть
Неизвестно
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