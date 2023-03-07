Розова Евдокия Лазаревна
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь священника.
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Новогородская Ирина Львовна
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Розова Маремьяна Львовна
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Возимская Екатерина Львовна
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Розов Яков Львович
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Розова Александра Львовна
Отец ребёнка: Розов Лев Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Розов Лев Федорович
Смерть
Неизвестно