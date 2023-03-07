Розов Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Розов Николай Львович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Розова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Розова Анна Дмитриевна
Работа или профессия
1834
Дьячок Николаевской Погореловской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Розова Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно