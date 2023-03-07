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Розов Лев Николаевич

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Место рождения

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Розов Николай Львович

Мать: не указана

Никольское, Братковская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1831

Сын: Розов Арсений Львович

Мать ребёнка: Розова Анна Дмитриевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Розов Виссарион Львович

Мать ребёнка: Розова Анна Дмитриевна

Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1834
Погорелово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Дьячок Николаевской Погореловской церкви Вологодского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Розова Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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