Стамболи Барух (Борис) Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1905
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
1867
Жена: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Катык Тотай Баруховна
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
07.08.1871
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
11.10.1873
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Сарра Борисовна
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна
Смерть
После 1905