Стамболи Барух (Борис) Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Барух (Борис) Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1905

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Стамболи Иосиф (Осип) Ильич

Мать: Стамболи Сара Иосифовна

Бракосочетание
1867

Жена: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Катык Тотай Баруховна

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
07.08.1871

Сын: Стамболи Илья Борисович

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
11.10.1873

Сын: Стамболи Яков Борисович

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Сарра Борисовна

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стамболи Иосиф Борисович

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стамболи Исай Борисович

Мать ребёнка: Стамболи Эстер Яковлевна

Смерть
После 1905
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