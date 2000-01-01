Стамболи Илья Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1871
Дата смерти05.02.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871
Рождение ребёнка
20.01.1895
Сын: Стамболи Абрам (Адам) Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1896
Сын: Стамболи Исай Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1899
Сын: Стамболи Яков Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1901
Дочь: Сарра (Александра) Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Стамболи Семён Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стамболи Борис Ильич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.02.1954