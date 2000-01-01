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Стамболи Илья Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1871

Дата смерти

05.02.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871

Отец: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Мать: Стамболи Эстер Яковлевна

Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Стамболи Абрам (Адам) Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Стамболи Исай Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1899

Сын: Стамболи Яков Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1901

Дочь: Сарра (Александра) Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Стамболи Семён Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Стамболи Вениамин Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Стамболи Алексей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стамболи Борис Ильич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.02.1954
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