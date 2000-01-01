Стамболи Исай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Исай Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1896

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896

Отец: Стамболи Илья Борисович

Мать: не указана

Смерть
1976
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