Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Стамболи Исай Ильич
Стамболи Исай Ильич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.10.1896
Дата смерти
1976
Пол
Мужской
Отец
Стамболи Илья Борисович
1871 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1896
Отец:
Стамболи Илья Борисович
Мать: не указана
Смерть
1976
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия