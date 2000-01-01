Стамболи (Фиркович) Эстер Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Фиркович Яков Авраамович
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Катык Тотай Баруховна
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Рождение ребёнка
07.08.1871
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Рождение ребёнка
11.10.1873
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумакова Сарра Борисовна
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Смерть
Неизвестно