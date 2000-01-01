Стамболи (Фиркович) Эстер Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтамболи (Фиркович) Эстер Яковлевна

Стамболи (Фиркович) Эстер Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Фиркович Яков Авраамович

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Катык Тотай Баруховна

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
07.08.1871

Сын: Стамболи Илья Борисович

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
11.10.1873

Сын: Стамболи Яков Борисович

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумакова Сарра Борисовна

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стамболи Исай Борисович

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стамболи Иосиф Борисович

Отец ребёнка: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close