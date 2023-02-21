Катык (Стамболи) Тотай Баруховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти28.07.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
06.04.1893
Муж: Катык Давид Ильич
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: Тихонова Арзу Давыдовна
Отец ребёнка: Катык Давид Ильич
Рождение ребёнка
После 1894
Дочь: Сара (Евгения) Давыдовна
Отец ребёнка: Катык Давид Ильич
Рождение ребёнка
28.02.1901
Отец ребёнка: Катык Давид Ильич
Смерть
28.07.1941