Катык (Стамболи) Тотай Баруховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катык (Стамболи) Тотай Баруховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

28.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Мать: Стамболи Эстер Яковлевна

Бракосочетание
06.04.1893

Муж: Катык Давид Ильич

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: Тихонова Арзу Давыдовна

Отец ребёнка: Катык Давид Ильич

Рождение ребёнка
После 1894

Дочь: Сара (Евгения) Давыдовна

Отец ребёнка: Катык Давид Ильич

Рождение ребёнка
28.02.1901

Сын: Катык Авраам Давыдович

Отец ребёнка: Катык Давид Ильич

Смерть
28.07.1941
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