Катык Давид Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатык Давид Ильич

Катык Давид Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

02.04.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Катык Илья Соломонович

Мать: Катык Шолемит Соломоновна

Бракосочетание
06.04.1893

Жена: Катык Тотай Баруховна

Рождение ребёнка
11.02.1894

Дочь: Тихонова Арзу Давыдовна

Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна

Рождение ребёнка
После 1894

Дочь: Сара (Евгения) Давыдовна

Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна

Рождение ребёнка
28.02.1901

Сын: Катык Авраам Давыдович

Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна

Смерть
02.04.1942
Похороны
Неизвестно
г. Мелитополь, Караимское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close