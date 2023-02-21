Катык Давид Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смерти02.04.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Катык Илья Соломонович
Бракосочетание
06.04.1893
Жена: Катык Тотай Баруховна
Рождение ребёнка
11.02.1894
Дочь: Тихонова Арзу Давыдовна
Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна
Рождение ребёнка
После 1894
Дочь: Сара (Евгения) Давыдовна
Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна
Рождение ребёнка
28.02.1901
Мать ребёнка: Катык Тотай Баруховна
Смерть
02.04.1942
Похороны
Неизвестно
г. Мелитополь, Караимское кладбище