Катык Илья Соломонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Катык Самуил Ильич
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Катык Моисей Ильич
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
25.04.1883
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
До 1883
Сын: Катык Давид Ильич
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуван Айтолу Ильинична
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катык Соломон Ильич
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лея Ильинична
Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна
Смерть
Неизвестно