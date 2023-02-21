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Катык Илья Соломонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Катык Самуил Ильич

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Катык Моисей Ильич

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
25.04.1883

Сын: Сарибан-Катык Арон Ильич

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Катык Давид Ильич

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуван Айтолу Ильинична

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катык Соломон Ильич

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лея Ильинична

Мать ребёнка: Катык Шолемит Соломоновна

Смерть
Неизвестно
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