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Катык Самуил Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Катык Илья Соломонович

Мать: Катык Шолемит Соломоновна

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