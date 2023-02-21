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Катык Самуил Ильич
Катык Самуил Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1874
Пол
Мужской
Отец
Катык Илья Соломонович
Мать
Катык (Сарибан) Шолемит Соломоновна
Около 1828 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец:
Катык Илья Соломонович
Мать:
Катык Шолемит Соломоновна
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