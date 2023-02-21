(Стамболи) Сарра (Александра) Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стамболи) Сарра (Александра) Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1901

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901

Отец: Стамболи Илья Борисович

Мать: не указана

Смерть
1972
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