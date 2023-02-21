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(Стамболи) Сарра (Александра) Ильинична
(Стамболи) Сарра (Александра) Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.08.1901
Дата смерти
1972
Пол
Женский
Отец
Стамболи Илья Борисович
1871 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1901
Отец:
Стамболи Илья Борисович
Мать: не указана
Смерть
1972
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