Стамболи Иосиф (Осип) Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Иосиф (Осип) Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Между 1846 и 1861

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стамболи Вениамин Осипович

Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Стамболи Барух (Борис) Осипович

Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Стамболи Азарья Осипович

Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна

Смерть
Между 1846 и 1861
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