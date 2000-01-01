Стамболи Иосиф (Осип) Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиМежду 1846 и 1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Стамболи Вениамин Осипович
Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Стамболи Барух (Борис) Осипович
Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Стамболи Сара Иосифовна
Смерть
Между 1846 и 1861