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Стамболи Вениамин Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

17.11.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Стамболи Иосиф (Осип) Ильич

Мать: Стамболи Сара Иосифовна

Рождение ребёнка
07.02.1863

Сын: Стамболи Моисей (Михаил) Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1864 и 1880

Сын: Стамболи Исаак Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Шакай Анна Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1877

Сын: Стамболи Иосиф Вениаминович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Софья Вениаминовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
17.11.1897
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