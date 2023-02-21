Стамболи Вениамин Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти17.11.1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
07.02.1863
Сын: Стамболи Моисей (Михаил) Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1864 и 1880
Сын: Стамболи Исаак Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Шакай Анна Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1877
Сын: Стамболи Иосиф Вениаминович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Софья Вениаминовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.11.1897