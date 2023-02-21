Стамболи Иосиф Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1877
Дата смерти11.06.1958
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877
Отец: Стамболи Вениамин Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Щербакова Вера Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кочина Лидия Иосифовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Ромасько-Стамболи Семён Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.06.1958