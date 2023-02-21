Стамболи Иосиф Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Иосиф Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1877

Дата смерти

11.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1877

Отец: Стамболи Вениамин Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Щербакова Вера Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кочина Лидия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Ромасько-Стамболи Семён Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.06.1958
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