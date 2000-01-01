Шакай (Стамболи) Анна Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти04.09.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Стамболи Вениамин Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1896
Сын: Шакай Моисей (Михаил) Аронович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1898
Дочь: Навасардян Эстер (Эсфирь) Ароновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.08.1900
Сын: Шакай Елисей (Илья) Аронович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
04.09.1970