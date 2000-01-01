Шакай (Стамболи) Анна Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакай (Стамболи) Анна Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

04.09.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Стамболи Вениамин Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1896

Сын: Шакай Моисей (Михаил) Аронович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.06.1898

Дочь: Навасардян Эстер (Эсфирь) Ароновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.08.1900

Сын: Шакай Елисей (Илья) Аронович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
04.09.1970
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