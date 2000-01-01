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Шакай Елисей (Илья) Аронович
Шакай Елисей (Илья) Аронович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.1900
Дата смерти
1970
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шакай (Стамболи) Анна Вениаминовна
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1900
Отец: не указан
Мать:
Шакай Анна Вениаминовна
Смерть
1970
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