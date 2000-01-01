Шакай Елисей (Илья) Аронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакай Елисей (Илья) Аронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1900

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1900

Отец: не указан

Мать: Шакай Анна Вениаминовна

Смерть
1970
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