Стамболи Моисей (Михаил) Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Моисей (Михаил) Вениаминович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1863

Дата смерти

29.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863

Отец: Стамболи Вениамин Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Мачерет Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Капон Екатерина (Кэтти) Моисеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.12.1943
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