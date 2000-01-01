Стамболи Моисей (Михаил) Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1863
Дата смерти29.12.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1863
Отец: Стамболи Вениамин Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Мачерет Ольга Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Капон Екатерина (Кэтти) Моисеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.12.1943