Савинская (Бачурина) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинская (Бачурина) Евгения Михайловна

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Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бачурин Михаил Иванович

Мать: Бачурина Мария Алексеевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гогина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Савинский Василий

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савинский Василий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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