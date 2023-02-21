Бачурина (Пестовская) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачурина (Пестовская) Мария Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пестовский Алексей

Мать: Пестовская ?

Рождение ребёнка
25.07.1934

Сын: Бачурин Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярош Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голякова Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинская Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачурин Михаил Иванович

Смерть
1971
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