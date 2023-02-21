Бачурина (Пестовская) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пестовский Алексей
Мать: Пестовская ?
Рождение ребёнка
25.07.1934
Сын: Бачурин Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярош Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голякова Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинская Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Бачурин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971