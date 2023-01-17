Ярош (Бачурина) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрош (Бачурина) Людмила Михайловна

Ярош (Бачурина) Людмила Михайловна

avatar

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бачурин Михаил Иванович

Мать: Бачурина Мария Алексеевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярош Андрей Вадимович

Отец ребёнка: Ярош Вадим

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Вадим

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close