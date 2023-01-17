Ярош (Бачурина) Людмила Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бачурин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ярош Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Вадим
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Троекуровское кладбище