Савинский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинский Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гогина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Савинская Евгения Михайловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинская Евгения Михайловна

Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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