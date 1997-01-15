Вотановская (Ненахова) Зинаида Петровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти15.01.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: Ненахов Пётр Николаевич
Мать: Ненахова Анна Степановна
Бракосочетание
28.02.1948
Кочетовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Вотановский Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Вотановский Александр Петрович
Петровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.01.1997
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область