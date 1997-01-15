Вотановская (Ненахова) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотановская (Ненахова) Зинаида Петровна

Место рождения

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

15.01.1997

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Ненахов Пётр Николаевич

Мать: Ненахова Анна Степановна

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
28.02.1948

Муж: Вотановский Александр Петрович

Кочетовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Вотановский Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Вотановский Александр Петрович

Петровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.01.1997
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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