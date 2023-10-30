Вотановский Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти15.01.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Бракосочетание
28.02.1948
Кочетовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1949
Сын: Вотановский Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Вотановская Зинаида Петровна
Петровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.01.1968
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область