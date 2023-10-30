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Вотановский Александр Петрович

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Место рождения

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

15.01.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: Вотановский Пётр Тимофеевич

Мать: Вотановская Фёкла Сергеевна

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
28.02.1948

Жена: Вотановская Зинаида Петровна

Кочетовка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.02.1949

Сын: Вотановский Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Вотановская Зинаида Петровна

Петровское, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
15.01.1968
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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