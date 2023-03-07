Вотановский Пётр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотановский Пётр Тимофеевич

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Место рождения

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

17.12.1904 ст.

Дата смерти

30.01.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1923

Сын: Вотановский Александр Петрович

Мать ребёнка: Вотановская Фёкла Сергеевна

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотановская Фёкла Сергеевна

Смерть
30.01.1940
Москва, город федерального значения Москва
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