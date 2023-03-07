Вотановский Пётр Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1904 ст.
Дата смерти30.01.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1923
Сын: Вотановский Александр Петрович
Мать ребёнка: Вотановская Фёкла Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1940
Москва, город федерального значения Москва