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Вотановской Тимофей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотановской Пётр Иванов

Мать: Вотановская Софья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вотановская Пелагея Климентиева

Рождение ребёнка
17.12.1904 ст.

Сын: Вотановский Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Сын: Вотановский Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.

Сын: Вотановский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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