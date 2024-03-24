Вотановской Тимофей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.12.1904 ст.
Сын: Вотановский Пётр Тимофеевич
Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева
Рождение ребёнка
1908 ст.
Сын: Вотановский Яков Тимофеевич
Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.
Сын: Вотановский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Вотановская Пелагея Климентиева
Смерть
Неизвестно