Вотановская (Мелихова) Фёкла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотановская (Мелихова) Фёкла Сергеевна

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Место рождения

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.08.1902 ст.

Дата смерти

05.08.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.08.1923

Сын: Вотановский Александр Петрович

Отец ребёнка: Вотановский Пётр Тимофеевич

Дмитровка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вотановский Пётр Тимофеевич

Смерть
05.08.1975
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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