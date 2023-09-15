Вотановская (Мелихова) Фёкла Сергеевна
Место рождения
Дата рождения19.08.1902 ст.
Дата смерти05.08.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1902 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.1923
Сын: Вотановский Александр Петрович
Отец ребёнка: Вотановский Пётр Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.08.1975
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область