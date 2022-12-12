Песковатка
Петровский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2037Песковатка, с. каз.при р. Матыре.45станов. кварт.188764825Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
733. Песковатка, село бывшее государственное, при речке Матыре и Песковатке, дворов 293, жителей 1721, церковь православная, 2 лавки, станция железнодорожная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65119Песковаткасело52°32'40°13'N-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68624425121с Песковаткасело