Ненахова (Кораблина) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения01.09.1896
Дата смерти24.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1919
Дочь: Мосолова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Вотановская Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич
Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1925
Дочь: Осипова Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1928
Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич
Рождение ребёнка
22.12.1931
Дочь: Бугунова Нина Петровна
Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич
Смерть
24.09.1979
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область