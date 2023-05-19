Ненахова (Кораблина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ненахова (Кораблина) Анна Степановна

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Место рождения

Павловка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.09.1896

Дата смерти

24.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Павловка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.12.1919

Дочь: Мосолова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Вотановская Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1925

Дочь: Осипова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1928

Сын: Ненахов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич

Рождение ребёнка
22.12.1931

Дочь: Бугунова Нина Петровна

Отец ребёнка: Ненахов Пётр Николаевич

Смерть
24.09.1979
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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