Ненахов Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти19.05.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1919
Дочь: Мосолова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна
Рождение ребёнка
19.08.1923
Дочь: Вотановская Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна
Рождение ребёнка
14.11.1925
Дочь: Осипова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна
Рождение ребёнка
12.05.1928
Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна
Рождение ребёнка
22.12.1931
Дочь: Бугунова Нина Петровна
Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна
Смерть
19.05.1939