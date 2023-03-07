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Ненахов Пётр Николаевич

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Место рождения

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

19.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.12.1919

Дочь: Мосолова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна

Рождение ребёнка
19.08.1923

Дочь: Вотановская Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна

Песковатка, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
14.11.1925

Дочь: Осипова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна

Рождение ребёнка
12.05.1928

Сын: Ненахов Николай Петрович

Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна

Рождение ребёнка
22.12.1931

Дочь: Бугунова Нина Петровна

Мать ребёнка: Ненахова Анна Степановна

Смерть
19.05.1939
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