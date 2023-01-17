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Куранов Павел Викентьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

10.02.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1860 ст.

Отец: Куранов Викентий Константинович

Мать: Куранова Наталия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий урядник Семен Алексеевич Аристов и отставного урядника Павла Дмитриевича Аристова дочь девица Варвара Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-28... Показать все
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Куранова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1883

Дочь: Куранова Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.

Сын: Куранов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 15.03.1891 ст.

Сын: Куранов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Баркунов Василий Степанович и казака Алексея Флорова Плотцова дочь девица Зиновия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 19 номер 34 В семейном списке 1892 ... Показать все
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Павел Викентьевич - 33 лет служащий казак Жена: Прасковья Федоровна - 31 лет Дети: Алексей - 1 лет Настасья - 9 лет Лошадей - 3 , рогатого скота - 3 Семейного состояния по... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.

Дочь: Куранова Зиновия Павловна

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Яков Федорович Кайдалов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 68 номер 127
Рождение ребёнка
20.10.1894 ст.

Сын: Куранов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Варлаам Федорович Кайдалов и Евгения Павловна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 57 номер 140
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.

Сын: Куранов Херимон Павлович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Николай Федорович Абольянин и Марфа Федоровна Кайдалова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 32 номер 83
Рождение ребёнка
16.12.1902 ст.

Сын: Куранов Петр Павлович

Мать ребёнка: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Иоанн Тимофеевич Абальянин и Аниса Михайловна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 63 номер 191
Смерть
Неизвестно
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