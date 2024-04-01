Куранова Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 31 год
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
Вычислено 1883
Дочь: Куранова Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
В семейном списке 1892 года 9 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1887 ст.
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Рождение ребёнка
15.03.1891 ст.
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Восприемники: мещанин Баркунов Василий Степанович и казака Алексея Флорова Плотцова дочь девица Зиновия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 19 номер 34 В семейном списке 1892 ... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1893 ст.
Дочь: Куранова Зиновия Павловна
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Восприемники: Яков Федорович Кайдалов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 68 номер 127
Рождение ребёнка
20.10.1894 ст.
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Восприемники: казаки Варлаам Федорович Кайдалов и Евгения Павловна Плотцова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 57 номер 140
Рождение ребёнка
26.07.1897 ст.
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Восприемники: казаки Николай Федорович Абольянин и Марфа Федоровна Кайдалова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 32 номер 83
Рождение ребёнка
16.12.1902 ст.
Отец ребёнка: Куранов Павел Викентьевич
Восприемники: казаки Иоанн Тимофеевич Абальянин и Аниса Михайловна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 63 номер 191
Смерть
Неизвестно