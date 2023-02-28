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Куранова Зиновия Павловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.09.1893 ст.

Дата смерти

17.12.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

Вычислено 1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1893 ст.

Отец: Куранов Павел Викентьевич

Мать: Куранова Прасковья Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Яков Федорович Кайдалов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 68 номер 127
Смерть
17.12.1893 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от бронхопневмонии в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-12 файл 48 номер 101
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