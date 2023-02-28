Куранова Зиновия Павловна
Место рождения
Дата рождения25.09.1893 ст.
Дата смерти17.12.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1893 ст.
Восприемники: Яков Федорович Кайдалов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-11 файл 68 номер 127
Смерть
17.12.1893 ст.
Умерла от бронхопневмонии в возрасте 2 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-12 файл 48 номер 101