Куранов Алексей Павлович
Место рождения
Дата рождения15.03.1891 ст.
Дата смерти15.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.03.1891 ст.
Восприемники: мещанин Баркунов Василий Степанович и казака Алексея Флорова Плотцова дочь девица Зиновия https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 19 номер 34 В семейном списке 1892 ... Показать все
Бракосочетание
05.01.1917 ст.
Жених: казак Куранов Алексей Павлович -25 лет Невеста: мещанка Александра Федоровна Аликова - 21 год Поручитель: казаки Михаил Иванович Бородин, Петр Яковлевич Калашников, Иван Семенович Куранов и ... Показать все
Рождение ребёнка
30.06.1918 ст.
Мать ребёнка: Куранова (Аликова) Александра Федоровна
Восприемники: казаки Петр Павлович Куранов и Анастасия Алексеевна Абальянина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 105 номер 88
Осуждение
02.02.1938
Год рождения 1891 Национальность русский Образование начальное Работа колхозник Место проживания Красноярский р-н, с. Красный Яр Осуждён тройка при УНКВД Сталинградской обл. Дата осуждения 2 февраля 1... Показать все
Смерть
15.02.1938
Расстрелян