Куранова (Шветова) Наталия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1831 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1853 ст.
Жених: служащий казак Викентий Константинович Куранов - 22 года Невеста: Наталья Васильевна -21 год дочь девица Василия Герасимовича Шветова Поручители: мещанин Платон Иванович Афанасьев, служащий уря... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1853 ст.
Дочь: Куранова Варвара Викентьевна
Отец ребёнка: Куранов Викентий Константинович
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Афанасьевич Аристов и конноартиллерийской N16 батареи служащего казака Василия Андреевича Шапошникова жена Пелагия Васильева https://rodoslovnaya.astro... Показать все
Смерть
Неизвестно