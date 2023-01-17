Куранова (Шветова) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Шветова) Наталия Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
20.02.1853 ст.

Муж: Куранов Викентий Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Викентий Константинович Куранов - 22 года Невеста: Наталья Васильевна -21 год дочь девица Василия Герасимовича Шветова Поручители: мещанин Платон Иванович Афанасьев, служащий уря... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1853 ст.

Дочь: Куранова Варвара Викентьевна

Отец ребёнка: Куранов Викентий Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Афанасьевич Аристов и конноартиллерийской N16 батареи служащего казака Василия Андреевича Шапошникова жена Пелагия Васильева https://rodoslovnaya.astro... Показать все
Смерть
Неизвестно
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