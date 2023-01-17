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Куранова Варвара Викентьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.11.1853 ст.

Дата смерти

26.02.1859 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1853 ст.

Отец: Куранов Викентий Константинович

Мать: Куранова Наталия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Афанасьевич Аристов и конноартиллерийской N16 батареи служащего урядника Василия Андреевича Безшапошного дочь девица Пелагия Васильева https://rodoslov... Показать все
Смерть
26.02.1859 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от детского припадка в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 275 номер 13
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