Куранова Варвара Викентьевна
Место рождения
Дата рождения17.11.1853 ст.
Дата смерти26.02.1859 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1853 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Афанасьевич Аристов и конноартиллерийской N16 батареи служащего урядника Василия Андреевича Безшапошного дочь девица Пелагия Васильева https://rodoslov... Показать все
Смерть
26.02.1859 ст.
Умерла от детского припадка в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 275 номер 13