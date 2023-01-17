Куранов Николай Викентьевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
01.05.1855 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Васильевич Шветов и конноартиллерийской N16 батареи служащего урядника Василия Андреевича Безшапошного дочь девица Пелагия Васильевна https://rodoslo... Показать все
Бракосочетание
Около 1880
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Дочь: Куранова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна
В семейном списке 1892 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Сын: Куранов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна
В семейном списке 1892 года 4 лет
Рождение ребёнка
?.08.1889
Дочь: Куранова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна
Место жительства
1892
Семейный список: Куранов Николай Викентьевич - 37 лет запасный казак Жена: Ольга Александровна - 32 лет Дети: Василий - 4 лет Анна - 10 лет Лошадей - не имеют , рогатого скота-5, овец и коз -3 Сем... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.
Сын: Куранов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна
Отец: отставной казак Восприемники: казак Андрей Егорович Куранов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 9 номер 23
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.
Сын: Куранов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна
Восприемники: казаки Василий Павлович Аристов и Варвара Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 72 номер 145
Смерть
Неизвестно