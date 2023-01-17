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Куранов Николай Викентьевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.05.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1855 ст.

Отец: Куранов Викентий Константинович

Мать: Куранова Наталия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Иван Васильевич Шветов и конноартиллерийской N16 батареи служащего урядника Василия Андреевича Безшапошного дочь девица Пелагия Васильевна https://rodoslo... Показать все
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Куранова Ольга Александровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Дочь: Куранова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 10 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Сын: Куранов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 4 лет
Рождение ребёнка
?.08.1889

Дочь: Куранова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Куранов Николай Викентьевич - 37 лет запасный казак Жена: Ольга Александровна - 32 лет Дети: Василий - 4 лет Анна - 10 лет Лошадей - не имеют , рогатого скота-5, овец и коз -3 Сем... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1894 ст.

Сын: Куранов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: казак Андрей Егорович Куранов и мещанка Мария Александровна Леонтьева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-14 файл 9 номер 23
Рождение ребёнка
24.10.1895 ст.

Сын: Куранов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Василий Павлович Аристов и Варвара Васильевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 72 номер 145
Смерть
Неизвестно
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