Куранов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885
В семейном списке 1892 года 7 лет
Бракосочетание
25.07.1910 ст.
Жених: казак Василий Николаевич Куранов - 25 лет, первым браком Невеста: крестьянка села Верхний Балыклей, Царевского уезда, Астраханской губернии Параскева Евфимовна Костромина - 25 лет вторым браком... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.
Мать ребёнка: Куранова Параскева Ефимовна
Восприемники: казаки Алексей Николаевич Абальянин и Мария Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 96 номер 180
Смерть
Неизвестно