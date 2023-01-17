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Куранов Василий Николаевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1885

Отец: Куранов Николай Викентьевич

Мать: Куранова Ольга Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 7 лет
Бракосочетание
25.07.1910 ст.

Жена: Куранова Параскева Ефимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Василий Николаевич Куранов - 25 лет, первым браком Невеста: крестьянка села Верхний Балыклей, Царевского уезда, Астраханской губернии Параскева Евфимовна Костромина - 25 лет вторым браком... Показать все
Рождение ребёнка
09.10.1914 ст.

Сын: Куранов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Куранова Параскева Ефимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Алексей Николаевич Абальянин и Мария Андреевна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 96 номер 180
Смерть
Неизвестно
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