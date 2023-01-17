Куранова Ольга Викентьевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1858 ст.
Дата смерти03.08.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1858 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: пономарь Красноярского Владимирского собора Николай Евфимович Соколов и Василия Герасимовича Шветова жена Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
03.08.1858 ст.
Умерла дочь от детского припадка в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 184 номер 58