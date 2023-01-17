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Куранова Ольга Викентьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.06.1858 ст.

Дата смерти

03.08.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1858 ст.

Отец: Куранов Викентий Константинович

Мать: Куранова Наталия Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: пономарь Красноярского Владимирского собора Николай Евфимович Соколов и Василия Герасимовича Шветова жена Мария Васильевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-... Показать все
Смерть
03.08.1858 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла дочь от детского припадка в возрасте 1 месяц https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 184 номер 58
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