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Ржаницын Николай Никанорович

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Место рождения

Слободчиково

Дата рождения

15.05.1881 ст.

Дата смерти

26.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1881 ст.

Отец: Ржаницын Никанор Васильевич

Мать: Ржаницына (Богородская) Градислава Владимировна

Образование
С 15.08.1891 по 28.06.1897
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Обучался в Устюжском духовном училище. По окончанию полного курса удостоен перевода в 1-й класс Семинарии.
Образование
12.06.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
13.06.1903 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Определён в священника к Сученгской Воскресенской церкви Устюгского уезда.
Работа или профессия
03.08.1903 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рукоположен.
Бракосочетание
1905 ст.

Жена: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
21.05.1908 ст.
По прошению переведён к Едомской Введенской церкви Сольвычегодского уезда. Урочище Фоминская (Сидорова Едома) 61.683688, 45.188437
Рождение ребёнка
25.07.1909

Сын: Ржаницын Борис Николаевич

Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Работа или профессия
21.09.1910 ст.
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
По прошению переведён к Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Дочь: Богданова (Ржаницына) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Смерть
26.01.1920
Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Похоронен на Троицком погосте.

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