Ржаницын Николай Никанорович
Место рожденияСлободчиково
Дата рождения15.05.1881 ст.
Дата смерти26.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1881 ст.
Образование
С 15.08.1891 по 28.06.1897
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Обучался в Устюжском духовном училище. По окончанию полного курса удостоен перевода в 1-й класс Семинарии.
Образование
12.06.1893 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
13.06.1903 ст.
Определён в священника к Сученгской Воскресенской церкви Устюгского уезда.
Работа или профессия
03.08.1903 ст.
Рукоположен.
Бракосочетание
1905 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна
Награда
24.03.1908 ст.
Награжден набедренником.
Работа или профессия
21.05.1908 ст.
По прошению переведён к Едомской Введенской церкви Сольвычегодского уезда. Урочище Фоминская (Сидорова Едома) 61.683688, 45.188437
Рождение ребёнка
25.07.1909
Сын: Ржаницын Борис Николаевич
Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна
Работа или профессия
21.09.1910 ст.
По прошению переведён к Троицкой Двиницкой церкви Кадниковского уезда.
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Дочь: Богданова (Ржаницына) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна
Смерть
26.01.1920
Похоронен на Троицком погосте.