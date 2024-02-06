Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1905 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.
Сын: Ржаницын Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1909
Сын: Ржаницын Борис Николаевич
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.
Дочь: Богданова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович
Смерть
Неизвестно