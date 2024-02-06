Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Суровцева) Елена Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1905 ст.

Муж: Ржаницын Николай Никанорович

Рождение ребёнка
10.03.1906 ст.

Сын: Ржаницын Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович

Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.1909

Сын: Ржаницын Борис Николаевич

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.11.1914 ст.

Дочь: Богданова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ржаницына Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ржаницын Николай Никанорович

Троицкий-Двиницкий, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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