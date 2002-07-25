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Аношин Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1951

Дата смерти

25.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1945

Дочь: Захарова (Аношина) Светлана Александровна

Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Рождение
10.05.1951

Отец: Аношин Алексей Федорович

Мать: Аношина (Шмелева) Енафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Рождение ребёнка
16.05.1976

Дочь: Демидова Маклакова (Аношина) Ирина Александровна

Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Рождение ребёнка
20.08.1982

Сын: Аношин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Рождение ребёнка
04.05.1984

Сын: Аношин Александр Александрович

Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Смерть
25.07.2002

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