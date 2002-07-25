Аношин Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1951
Дата смерти25.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.06.1945
Дочь: Захарова (Аношина) Светлана Александровна
Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна
Рождение
10.05.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1976
Рождение ребёнка
20.08.1982
Сын: Аношин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна
Рождение ребёнка
04.05.1984
Сын: Аношин Александр Александрович
Мать ребёнка: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна
Смерть
25.07.2002