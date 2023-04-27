Аношин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982
Бракосочетание
11.09.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.2011
Дочь: Аношина Виктория Алексеевна
Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна
Рождение ребёнка
27.01.2017
Дочь: Аношина Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна
Рождение ребёнка
24.06.2021
Сын: Аношин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна