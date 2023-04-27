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Аношин Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1982

Отец: Аношин Александр Алексеевич

Мать: Аношина (Наволокина) Инэсса Евгеньевна

Бракосочетание
11.09.2010

Жена: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.2011

Дочь: Аношина Виктория Алексеевна

Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна

Рождение ребёнка
27.01.2017

Дочь: Аношина Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна

Рождение ребёнка
24.06.2021

Сын: Аношин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна

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