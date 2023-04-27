Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986
Бракосочетание
11.09.2010
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.2011
Дочь: Аношина Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
27.01.2017
Дочь: Аношина Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
24.06.2021
Сын: Аношин Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович