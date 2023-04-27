Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аношина (Даутова) Алена Ильдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986

Отец: Даутов Ильдар Фанильевич

Мать: Даутова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
11.09.2010

Муж: Аношин Алексей Александрович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.2011

Дочь: Аношина Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
27.01.2017

Дочь: Аношина Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович

Рождение ребёнка
24.06.2021

Сын: Аношин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Аношин Алексей Александрович

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